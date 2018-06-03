Художница стирает с лиц Барби макияж и рисует новый. Так реалистично, что аж страшно…

Украинская художница Ольга Каменецкая — большая почитательница «живых» кукол и противница Фотошопа.

Рисовать куклам новые лица, делать модные прически и укладки — тренд последних нескольких лет. И пока одни презрительно бросают: «Что за детский сад?», другие с восторгом пополняют свои коллекции игрушками, как две капли воды похожими на живых людей.

Украинская художница Ольга Каменецкая — большая почитательница «живых» кукол и противница Фотошопа. Сегодня ее знают в Сети как крестную фею пластиковых Барби и кукол Монстр Хай: однажды им повезло попасть в Олины руки и преобразиться до неузнаваемости.

В работе художница придерживается нескольких правил: никакой симметрии «под линеечку», иначе кукольные лица будут казаться безжизненными. Также в каждом образе должны присутствовать «недостатки»: веснушки, морщинки — всё то, что свойственно людям. Кроме того, иногда девушка корректирует форму кукол и использует парики.

Ниже ты найдешь потрясающие работы Ольги Каменецкой, которые спешат покорить твое сердце. Поехали!

1. Превосходная Дейенерис Таргариен

2. Рагнар Лодброк

3. Роскошное тату-мотылек

4. Певица Йоланди Фиссер

5. Тонкие мимические морщинки еще больше очеловечивают эту красотку

6. Скулы, брови, живые глаза и естественные тени

7. Кара, ты ли это?

8. Сейчас она моргнет…

9. Это хард-рок, господа!

10. Габриэль Юнион

11. Чарующий, соблазнительный и, главное, живой взгляд

12. Индивидуальность

13. Наталия Водянова

14. Лесная ведьма

15. Преображение, которое достойно искреннего «Вау!»

16. Эмма Уотсон до кончиков волос

17. Милая, домашняя

18. Дитя солнца

19. Страстная бразильянка

20. Если бы Мерида жила в наши дни

21. Очаровательное зло во плоти

22. Стильная красотка

23. Теплая…

24. Из пластикового милашки в сурового мачо

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