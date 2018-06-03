Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Машину разорвало пополам при ударе о столб в Уральске

Один человек скончался, двое в тяжелом состоянии в больнице.

Фото : inform.kz3 июня 2018, 15:53

Сегодня в Уральске автомобиль врезался в столб. Машину разорвало пополам, погиб водитель, двое человек с травмами доставлены в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ.

Пресс-секретарь управления здравоохранения Западно-Казахстанской области Айнагуль Сакпосынова сообщила, что авария произошла в пять часов утром, на улице Жангир хана в районе магазина «Жазира», возле АЗС «Нэфтек».

Скорая помощь была вызвана в 05.05, до приезда бригады медиков пострадавший мужчина, 20-25 лет, скончался.

В городскую многопрофильную больницу доставлены два человека. Состояние пострадавшего парня, 1998 года рождения, средней тяжести. Второй парень, 1991 года рождения, получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, его состояние также средней тяжести.

Сейчас выясняются детали произошедшего ДТП.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты