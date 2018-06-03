Машину разорвало пополам при ударе о столб в Уральске

Один человек скончался, двое в тяжелом состоянии в больнице.

Сегодня в Уральске автомобиль врезался в столб. Машину разорвало пополам, погиб водитель, двое человек с травмами доставлены в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ.

Пресс-секретарь управления здравоохранения Западно-Казахстанской области Айнагуль Сакпосынова сообщила, что авария произошла в пять часов утром, на улице Жангир хана в районе магазина «Жазира», возле АЗС «Нэфтек».

Скорая помощь была вызвана в 05.05, до приезда бригады медиков пострадавший мужчина, 20-25 лет, скончался.

В городскую многопрофильную больницу доставлены два человека. Состояние пострадавшего парня, 1998 года рождения, средней тяжести. Второй парень, 1991 года рождения, получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, его состояние также средней тяжести.

Сейчас выясняются детали произошедшего ДТП.

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