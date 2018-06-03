Шымкентцы побили мировой спортивный рекорд 

3 июня 2018, 16:10

Рекорд зафиксировали представители казахстанской Книги рекордов КИнЭС-2018 и выдали специальный сертификат.

Миллион отжиманий одновременно проделали горожане в честь того, что Шымкент стал третьим мегаполисом страны, сообщает Zakon.kz.

Это случилось на площади Аль-Фараби с участием пяти тысяч жителей мегаполиса, в том числе всех работников городского акимата. Среди участников необычного флешмоба был и аким Шымкента, который выполнил полную спортивную программу.

Рекорд зафиксировали представители казахстанской Книги рекордов КИнЭС-2018 и выдали специальный сертификат.

Напомним, 17 мая Президент заявил, что Шымкент стал третьим мегаполисом в Казахстане. Эту долгожданную новость с радостью поддержали жители миллионного мегаполиса. В городе уже прошли конференции по поводу обсуждения этого вопроса.


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