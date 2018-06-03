С Ким Чен Ыном захотел встретиться еще один президент

Сирийский лидер добавил, что Дамаск намерен поддерживать политический курс Северной Кореи.

Президент Сирии Башар Асад заявил о намерении посетить КНДР и встретиться с лидером этой страны Ким Чен Ыном, пишет ТАСС со ссылкой на центральную северокорейскую газету «Нодон синмун».

По ее информации, о таких планах Асад сообщил во время церемонии вручения верительных грамот новым послом КНДР в Сирии, состоявшейся 30 мая. Сирийский лидер добавил, что Дамаск намерен поддерживать политический курс Северной Кореи, и отметил позитивные изменения на Корейском полуострове.

В начале этого года в отношениях между Пхеньяном и Сеулом наметилось потепление: так, северокорейские спортсмены приняли участие в Олимпиаде в Пхенчхане. За этим последовали встречи на высшем уровне с участием Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

Позднее стало известно о договоренности между США и КНДР провести встречу в Сингапуре между американским президентом Дональдом Трампом и северокорейским лидером. Затем хозяин Белого дома заявлял об отмене этого мероприятия, но в итоге все-таки согласился встретиться с Ким Чен Ыном. Темой переговоров, намеченных на 12 июня, должна стать денуклеаризация Корейского полуострова.

Кроме того, в июне Пхеньян и Москва достигли договоренности о проведении встречи руководителей КНДР и России.

Источник: Lenta.ru

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