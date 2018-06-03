"Союз МС-07" с тремя космонавтами на борту отстыковался от МКС

На борту корабля находятся космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Норисигэ Канаи.

Транспортный пилотируемый космический корабль "Союз МС-07" с возвращающимися на Землю участниками длительной экспедиции 54/55 отстыковался от Международной космической станции (МКС) и отправился к Земле, сообщает ТАСС.

"Произведена расстыковка космического корабля "Союз МС-07" и Международной космической станции, время расстыковки - 12:16 мск (15:16 аст). По результатам анализа телеметрической информации, процедура прошла штатно. По докладу командира космического корабля, замечаний нет", - сообщил представитель ЦУП.

"Союз МС-07" с экипажем длительной экспедиции МКС-54/55 отстыковался от Международной космической станции", - сказал представитель ЦУП.

На борту корабля находятся космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Норисигэ Канаи.

В 14:48 мск (17:48 аст) "Союз МС-07" включит двигатели на торможение и начнет сход с орбиты. Корабль с экипажем войдет в плотные слои атмосферы в 15:17 мск (18:17 аст). Посадка аппарата ожидается в казахстанской степи недалеко от города Жезказган в 15:41 мск (18:41 аст).

На МКС продолжит работу экипаж в составе Эндрю Фойстела (США, командир экспедиции), Олега Артемьева (Россия) и Ричарда Арнольда (США). Уже 6 июня с космодрома Байконур на корабле "Союз МС-09" стартует следующая экспедиция на МКС в составе российского космонавта Сергея Прокопьева и астронавтов из США и Германии Серены Ауньон и Александера Герста.

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