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В Алматы пять автомобилей столкнулись в аварии

В аварии пострадал один человек.

Фото : bnews.kz3 июня 2018, 17:32

В массовом ДТП с участием пяти автомобилей в Алматы пострадал один человек, передает МИА «Казинформ».

Массовое столкновение произошло на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Бокейханова.

Со слов очевидцев, автомобиль марки Lexus, потеряв контроль над управлением транспорта, вылетел на полосу встречного движения на проспекте Рыскулова и сбил несколько машин, среди которых Mitsubishi, Volkswagen Golf и ассенизатор коммунальной службы «ГАЗ». В свою очередь, внедорожник зацепил еще и автомобиль марки Volkswagen Jetta. По цепной реакции пострадали четыре легковых авто и одна грузовая машина.

В аварии пострадал один человек: водитель Lexus. Его с различными травмами госпитализировали в больницу.


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