Руководителей аттракционов Астаны обязали обеспечить безопасность

При эксплуатации аттракционов необходимости учитывать погодные условия.

Руководством УВД района «Есиль» на территории центрального парка, расположенного по проспекту Туран, проведена рабочая встреча с руководителями аттракционов по вопросу обеспечения и соблюдения мер безопасности, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

С наступлением лета излюбленным местом отдыха жителей и гостей столицы являются городские парки, где для посетителей доступны аттракционы на любой вкус, в том числе и экстремальные.

В ходе встречи начальник управления внутренних дел района «Есиль» полковник полиции Канат Кудиков, обращаясь к руководителям аттракционов, напомнил о принятии мер, направленных обеспечить безопасность посетителей парка во время работы аттракционов и строгого соблюдения техники безопасности. Также сказал о необходимости учитывать погодные условия при эксплуатации аттракционов и регулярно, в соответствии с техническими требованиями, проводить проверки элементов всех конструкции аттракционов».

Так, по факту инцидента, имевшего место 1 июня на аттракционе «Рогатка» на территории центрального парка, полицейскими проводится предварительная проверка с выяснением обстоятельств данного случая.

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