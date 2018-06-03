В Казахстане готовятся к посадке «Союз МС-07»

Вертолеты Ми-8 доставят медицинскую бригаду и необходимое оборудование в расчетную точку посадки.

Самолеты и вертолеты, задействованные в поисково-спасательной операции экипажа корабля "Союз МС-07", вылетели из Жезказгана к месту предполагаемой посадки капсулы, сообщает ТАСС.

"Транспортно-боевые вертолеты Ми-8 доставят медицинскую бригаду и необходимое оборудование для обеспечения операции в расчетную точку посадки, находящуюся в 180 км юго-восточнее Жезказгана. Также в воздухе находится самолет Ан-26, который должен засечь сигналы радиомаяков, установленных на капсуле", - сказали в пресс-службе.

Ранее в Казахстан была переброшена авиационная группировка ЦВО с Урала в составе 12 вертолетов Ми-8, двух самолетов Ан-12 и одного Ан-26. В поисково-спасательной операции принимают участие около 200 военнослужащих. Дежурство по посадке спускаемого аппарата организовано в центре боевого управления 14-й армии ВВС и ПВО в Екатеринбурге.

Как сообщили ранее в Центре управления полетами, "спускаемая капсула с экипажем длительной экспедиции МКС-54/55 в составе космонавта Роскосмоса Антона Шкаплерова, астронавта NASA Скотта Тингла и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований Норисигэ Канаи должна приземлиться в 15:41 мск в степях Казахстана недалеко от города Жезказган".

На МКС продолжит работу экипаж в составе Эндрю Фойстела (США, командир экспедиции), Олега Артемьева (Россия) и Ричарда Арнольда (США).

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