В СКО объявлено штормовое предупреждение

Департамент по чрезвычайным ситуациям СКО рекомендует принять меры для обеспечения нормальной жизнедеятельности населения и предупреждения ЧС.

В Северо-Казахстанской области объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

«3 июня ожидается гроза, шквал, туман, возможен град. Ночью местами заморозки до 2 градусов. Ветер юго-западный до 15-20 м/с, местами порывы 23-28 м/с», — говорится в сообщении.

Департамент по чрезвычайным ситуациям СКО рекомендует принять меры для обеспечения нормальной жизнедеятельности населения и предупреждения ЧС.

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