В СКО объявлено штормовое предупреждение
Департамент по чрезвычайным ситуациям СКО рекомендует принять меры для обеспечения нормальной жизнедеятельности населения и предупреждения ЧС.
Фото : timeskz.kz3 июня 2018, 18:37
В Северо-Казахстанской области объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
«3 июня ожидается гроза, шквал, туман, возможен град. Ночью местами заморозки до 2 градусов. Ветер юго-западный до 15-20 м/с, местами порывы 23-28 м/с», — говорится в сообщении.
Департамент по чрезвычайным ситуациям СКО рекомендует принять меры для обеспечения нормальной жизнедеятельности населения и предупреждения ЧС.
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