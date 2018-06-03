«Союз МС-07» совершил посадку в степи Казахстана

Аппарат с тремя членами экипажа МКС приземлился в 18:39 по времени Астаны.

Спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-07» с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в степи недалеко от города Жезказган в Казахстане. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП), передает ТАСС.

«Есть посадка. Спускаемый аппарат с космонавтом Роскосмоса Антоном Шкаплеровым, астронавтом NASA Скоттом Тинглом и астронавтом Японского агентства аэрокосмических исследований Норисигэ Канаи совершил посадку в 15:39 мск (18:38 аст)», - сказал представитель ЦУП.

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