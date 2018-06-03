Тренер Головкина прояснил ситуацию с чемпионскими поясами

Наиболее актуальной выглядит ситуация с поясом IBF — казахстанца могут лишить титула, если он не согласится на обязательную защиту против Сергея Деревянченко.

Тренер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) Абель Санчес рассказал об отношении казахстанского боксера к своим поясам, сообщает Sports.kz.

— Когда придет время сделать решение перед организациями, Геннадий сделает его — вне зависимости от того или иного пояса. Ему нравится быть чемпионом, он получает наслаждение от того, что он чемпион с поясами. Но люди знают, кто такой Геннадий, и они будут смотреть его бои, когда у него будет коричневый, черный, синий пояс, — сказал Санчес.

Напомним, у Головкина есть сразу несколько обязательных претендентов. Наиболее актуальной выглядит ситуация с поясом IBF — казахстанца могут лишить титула, если он не согласится на обязательную защиту против Сергея Деревянченко (12-0, 10 КО). Ожидается, что IBF вынесет решение в начале недели.





