В Китае мужчину похоронили в автомобиле
Тело мужчины поместили в салон серебристого Hyundai Sonata, после чего с помощью экскаватора опустили автомобиль в могилу.
Фото : скриншот3 июня 2018, 21:12
В сети появилось видео похорон жителя Китая в его автомобиле, пишет РИА Новости.
Родственники приняли решению исполнить последнюю волю покойника. Он завещал похоронить себя не в гробу, а в любимой машине, говорится в описании видео.
Тело мужчины поместили в салон серебристого Hyundai Sonata, после чего с помощью экскаватора опустили автомобиль в могилу.
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