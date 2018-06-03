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В Китае мужчину похоронили в автомобиле

Тело мужчины поместили в салон серебристого Hyundai Sonata, после чего с помощью экскаватора опустили автомобиль в могилу.

Фото : скриншот3 июня 2018, 21:12

В сети появилось видео похорон жителя Китая в его автомобиле, пишет РИА Новости.

Родственники приняли решению исполнить последнюю волю покойника. Он завещал похоронить себя не в гробу, а в любимой машине, говорится в описании видео.

Тело мужчины поместили в салон серебристого Hyundai Sonata, после чего с помощью экскаватора опустили автомобиль в могилу.


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