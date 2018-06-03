В Казахстане с начала года зарегистрировано 33 электромобиля

Годом ранее было продано 19 электроавтомобилей.

С начала 2018 года в Казахстане зарегистрировано 33 электромобиля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром».

«По результатам пяти месяцев на территории Казахстана было зарегистрировано 33 легковых автомобиля на электрической тяге против 19 проданных годом ранее», - говорится в сообщении.

Сообщается, что в течение отчетного периода органами адмполиции поставлено на учет 501 тыс 652 автомобилей, что на 13,4% выше аналогичного показателя прошлого года. Из них 472 тыс 367 единиц пришлось на вторичную регистрацию техники, сменившей владельцев, что на 12,3% выше показателя годичной давности. Вклад первично регистрируемых транспортных средств составил 29 тыс 285 единиц, что на 32,6% выше аналогичного значения 2017 года.

По итогам мая 2018 года количество поставленных на учет транспортных средств достигло 108 тыс 582 единиц, превысив прошлогодний результат на 15,1%. Из них 100 тыс 951 единиц составили перепродажи на вторичном рынке.

Свыше двух третей (69,1%) транспортных средств, повторно зарегистрированных в январе-мае 2018 года, составила техника в возрасте старше 10 лет. Наибольшую долю заняли транспортные средства старше 20 лет (39,4%), от 11 до 20 лет - 29,7%, от 4 до 7 лет - 20,5%, от 8 до 10 лет - 5,6%, от 1 года до 3 лет - 3,2%, в возрасте менее 1 года - 1,6%. Динамика сделок на автомобильном рынке по-прежнему свидетельствует о тенденции планомерного старения отечественного парка. Так, доля транспортных средств старше 20 лет в перепродажах на вторичном рынке выросла с 35,8% в январе-мае 2017 года до 39,4% в отчетный период, а доля транспортных средств в возрасте от 1 до 3 лет - сократилась с 7,5% до 3,2%.





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