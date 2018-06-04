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Димаш Кудайберген призвал артистов учиться у детей петь вживую

К этому выводу он пришел после международного конкурса Baqytty Bala.

Фото : news.daitsuna.com4 июня 2018, 00:31

Молодой казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген обратился к артистам, сообщает Zakon.kz.

Он призывает "звезд" брать пример с детей и петь вживую. Об этом он написал в своем Instagram.

К этому выводу он пришел после международного конкурса Baqytty Bala.

"Хочу сказать некоторым "звёздам " - поучитесь у детей как надо петь настоящим живым голосом.Вот, они честным способом доказывают свой талант! Если кого то задел этим высказыванием, то, прошу прощения. Но это правда, голая правда!", - написал Димаш.


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