Случайно утекла реальная информация о бое Головкин-"Канело"

Стороны ведут переговоры о бое в сентябре, однако переговоры затрудняются серьезными финансовыми разногласиями.

Ирландский боксер Гэри О’Салливан (28-2, 20 КО) прокомментировал ситуацию со вторым поединком Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) и Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО) и свой возможный бой с его победителем, сообщает Sports.kz.

«У меня был запланирован бой с „Канело“ в сентябре после того, как изначально он должен был драться с Головкиным в мае. Затем рематч передвинули на сентябрь, и теперь, как я понимаю, я буду драться с одним из этих двух, вероятнее всего, в декабре», — написал О’Салливан в твиттере.

Также «Спайк» добавил, что из того, что ему сообщили, он выступит в андеркарде второго боя «Канело» — GGG.

Напомним, рематч Головкин — «Канело» был запланирован на 5 мая, однако его пришлось отменить из-за положительных допинг-тестов мексиканца и его дисквалификации. Стороны ведут переговоры о бое в сентябре, однако переговоры затрудняются серьезными финансовыми разногласиями: «Канело» хочет 65% доходов, Головкин настаивает на равных долях — 50/50.





