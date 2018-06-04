На блогера Соболева совершено покушение

У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга легкой степени тяжести.

Видеоблогер Николай Соболев заявил, что на него было совершено нападение рядом со студией, где он снимает ролики, сообщает РБК.

«Ролика сегодня не будет! Вчера вечером, а если быть точным — сегодня ночью на меня было совершено нападение рядом со студией, где я снимаю ролики», — написал он.

По словам Соболева, в настоящий момент он находится в больнице, у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга легкой степени тяжести.

«Должны отпустить домой, сейчас описывать подробности времени и желания нет. Чувствую себя стабильно», — добавил видеоблогер.

Близкие Соболева рассказали, что на него напали четыре человека, пишет «Фонтанка». Студия Adini, о которой идет речь, находится на Каменноостровском проспекте в Санкт-Петербурге, отмечает издание.

Полиция Петербурга, как пишет «Фонтанка», не подтверждает факта нападения на Соболева. Пресс-службе главного управления МВД по городу и области неизвестно о подаче блогером заявления в правоохранительные органы Петроградского района.

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