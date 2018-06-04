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На блогера Соболева совершено покушение

У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга легкой степени тяжести.

Фото : irecommend.ru4 июня 2018, 01:35

Видеоблогер Николай Соболев заявил, что на него было совершено нападение рядом со студией, где он снимает ролики, сообщает РБК.

«Ролика сегодня не будет! Вчера вечером, а если быть точным — сегодня ночью на меня было совершено нападение рядом со студией, где я снимаю ролики», — написал он.

По словам Соболева, в настоящий момент он находится в больнице, у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга легкой степени тяжести.

«Должны отпустить домой, сейчас описывать подробности времени и желания нет. Чувствую себя стабильно», — добавил видеоблогер.

Близкие Соболева рассказали, что на него напали четыре человека, пишет «Фонтанка». Студия Adini, о которой идет речь, находится на Каменноостровском проспекте в Санкт-Петербурге, отмечает издание.

Полиция Петербурга, как пишет «Фонтанка», не подтверждает факта нападения на Соболева. Пресс-службе главного управления МВД по городу и области неизвестно о подаче блогером заявления в правоохранительные органы Петроградского района.


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