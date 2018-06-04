Лидер Филиппин послал «к чёрту» представителя ООН

Такое заявление президент озвучил, комментируя слова представителя ООН, подвергшего критике отставку главного судьи Марии Лурдес Серено.

Лидер Филиппин Родриго Дутерте сказал специальному докладчику ООН Диего Гарсия-Саяну, что он может «идти к чёрту», передает RT.

Такое заявление президент озвучил, комментируя слова представителя ООН, подвергшего критике отставку главного судьи Марии Лурдес Серено на Филиппинах, которая, по его мнению, угрожает судебной системе в стране.

«Скажите ему, чтобы он не вмешивался в дела моей страны. Он может идти к чёрту», — приводит ABC слова Дутерте.

Отмечается, что филиппинский лидер принял решение отправить в отставку судью из-за её отказа голосовать за ряд предложений президента.

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