Лидер Филиппин послал «к чёрту» представителя ООН
Такое заявление президент озвучил, комментируя слова представителя ООН, подвергшего критике отставку главного судьи Марии Лурдес Серено.
Фото : Rouelle Umali4 июня 2018, 06:00
Лидер Филиппин Родриго Дутерте сказал специальному докладчику ООН Диего Гарсия-Саяну, что он может «идти к чёрту», передает RT.
Такое заявление президент озвучил, комментируя слова представителя ООН, подвергшего критике отставку главного судьи Марии Лурдес Серено на Филиппинах, которая, по его мнению, угрожает судебной системе в стране.
«Скажите ему, чтобы он не вмешивался в дела моей страны. Он может идти к чёрту», — приводит ABC слова Дутерте.
Отмечается, что филиппинский лидер принял решение отправить в отставку судью из-за её отказа голосовать за ряд предложений президента.
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