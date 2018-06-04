Шесть человек погибли при извержении вулкана
Также сообщается, что ещё 20 человек получили ранения.
Фото : Geocenter.info4 июня 2018, 06:55
В Гватемале в результате извержения вулкана Фуэго погибли по меньшей мере шесть человек, передает RT.
Также сообщается, что ещё 20 человек получили ранения.
Ранее сообщалось о том, что аэропорт Аурора в столице Гватемалы закрыт, порядка 100 человек эвакуированы из-за выброса пепла.
Как уточняется, эвакуировали людей из гольф-клуба "Ла реюньон", рядом с которым очевидцы наблюдали черные клубы пепла. Представитель местных властей заявил, что важно сохранять спокойствие, так как вулкан Фуэго извергается в течение года.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4921519-f5218f586cdb4b916e2499314455b9be
Сейчас читают
Читайте также