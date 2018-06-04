Шесть человек погибли при извержении вулкана

Также сообщается, что ещё 20 человек получили ранения.

В Гватемале в результате извержения вулкана Фуэго погибли по меньшей мере шесть человек, передает RT.

Также сообщается, что ещё 20 человек получили ранения.

Ранее сообщалось о том, что аэропорт Аурора в столице Гватемалы закрыт, порядка 100 человек эвакуированы из-за выброса пепла.

Как уточняется, эвакуировали людей из гольф-клуба "Ла реюньон", рядом с которым очевидцы наблюдали черные клубы пепла. Представитель местных властей заявил, что важно сохранять спокойствие, так как вулкан Фуэго извергается в течение года.

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