В Караганде сгорел магазин
На улице горели 4 бензиновых генератора.
Фото : скриншот4 июня 2018, 07:17
В Караганде возле рынка «Алтын Арба» произошел пожар, передает Zakon.kz со ссылкой на NV.kz.
«3 июня, в 10:37 часов на пульт «101» поступило сообщение о горении магазина на территории рынка «Алтын Арба». Возгорание произошло в магазине «Гермес», находящегося напротив ворот рынка «Шыгыс», на стороне рынка «Алтын арба», - сообщили в ДЧС Карагандинской области.
Очевидцы сняли происходящее на видео.
На улице горели 4 бензиновых генератора. Площадь возгорания составила 3 квадратных метра. Пожар был ликвидирован спасателями в 11:06 часов. Пострадавших нет.
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