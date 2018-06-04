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В Татарстане разлилось 20 тонн нефти

Пострадал водитель грузовика.

Фото : Russian Look4 июня 2018, 07:43

В Тукаевском районе Татарстана опрокинулся "КамАЗ", перевозивший около 20 тонн нефти. Пострадал водитель грузовика, топливо разлилось по площади в 20 квадратных метров, пишет Вести.ru.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по республике, авария произошла вечером в воскресенье на автодороге Набережные Челны-Водозабор. По предварительным данным, "КамАЗ" столкнулся с автомобилем "Форд Фокус", за рулем которого находилась 29-летняя жительница Набережных Челнов. В результате грузовик "улетел" в кювет встречного направления.

По мнению полицейских, виновницей аварии стала женщина. Вызванные на место врачи осмотрели пассажиров "Форд Фокуса" и отпустили их домой. Водитель "КамАЗа" госпитализирован. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.


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