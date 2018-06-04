В трех городах Казахстана в понедельник ухудшится качество воздуха

По информации синоптиков, неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы, Атырау, Караганде.

Метеорологические условия в понедельник, 4 июня, способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере трех городов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По информации синоптиков, неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы, Атырау, Караганде.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).





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