Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал турнира  «Ролан Гаррос-2018»

В четвёртом круге турнира "Ролан Гаррос" представительница Казахстана Юлия Путинцева переиграла 26-ю ракетку мира, Барбору Стрыцову из Чехии, пишет Zakon.kz.

Итог матча-6:4,6:3. Сам матч длился 1 час 30 минут. За матч Путинцева выполнила 1 подачу навылет и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. За выход в полуфинал турнира серии «Большого Шлема» Путинцева поспорит с американкой Мэдисон Кис.

Казахстанка Юлия Путинцева повторила свой лучший результат на "Ролан Гаррос".

Напомним, что в 2016 году казахстанка дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции.