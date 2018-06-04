 Казахстанские теннисисты провели мастер-класс в Shymkent Plaza

Юные спортсмены смогли обменяться подачами с казахстанскими теннисистами, сыграть несколько геймов и развить свои спортивные навыки.

Федерация тенниса Казахстана в преддверии международного турнира серии АТР «Shymkent Challenger» провела мастер-класс для посетителей торгового центра «Shymkent Plaza». Посетители торгового центра получили уникальную возможность сыграть в теннис с членами Национальной сборной Казахстана: Александром Недовесовым, Денисом Евсеевым, Тимуром Хабибулиным и Романом Хасановым, пишет Zakon.kz.

Юные спортсмены смогли обменяться подачами с казахстанскими теннисистами, сыграть несколько геймов и развить свои спортивные навыки. Во время мастер-класса жители и гости города Шымкент активно участвовали в викторине и получали призы от организаторов.

«Всегда приятно участвовать в таких мероприятиях, нацеленных, прежде всего на популяризацию тенниса. По моему мнению, мастер- класс в Шымкенте прошел достаточно активно. Сегодня было очень много детей. Надеемся, что те дети, которые сегодня в первый раз взяли ракетки в руки запишутся на теннис», - отметил после мастер-класса член Национальной сборной Казахстана Александр Недовесов.

По завершению мастер-класса дети сделали совместное фото с именитыми спортсменами и получили автографы.



Напомним, что 4- 9 июня 2018 г. в Шымкент пройдет юпрестижный международный турнир серии ATP Challenger с призовым фондом $50 000, в котором примут участие около 100-та теннисистов из 30 стран мира.