Новые назначенцы моложе предшественников, и перестановки можно рассматривать как смену поколений.

КНДР сменила трех высокопоставленных военных на фоне подготовки к саммиту c США: министра вооруженных сил, начальника генштаба и главного армейского политрука, передает РИА Новости.

"Насколько мне известно, министра народных вооруженных сил КНДР Пак Ён Сик и главу генерального штаба Корейской народной армии Ли Мён Су сменили на их постах соответственно: заместитель министра народных вооруженных сил КНДР Но Гван Чхоль и заместитель начальника генштаба Ли Ён Гиль", — заявил источник агентства.

Кроме того, покинул пост "номер один" в армии КНДР, начальник ее главного политического управления Ким Чон Гак, его место занял Ким Су Гиль — бывший председатель пхеньянского комитета Трудовой партии Кореи.

По мнению источника агентства, военные руководители покинули свои посты, поскольку их "закостеневший образ мыслей" не соответствует изменившейся обстановке. Новые назначенцы моложе предшественников, и перестановки можно рассматривать как "смену поколений", говорится в сообщении. Так, Ли Ён Гилю 63 года — на 21 год меньше, чем Ли Мён Су.

Предполагается, что назначения нового военного руководства было проведено 17 мая на расширенном заседании центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи.

Необходимость перестановок может быть связана с предстоящим саммитом КНДР-США, который пройдёт в Сингапуре 12 июня, и с продолжающимися переговорами о денуклеризации, которые могли вызывать недовольство старого состава военного командования, добавляет агентство.

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