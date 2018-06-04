В Астане на улице Сарайшык ограничат движение для машин и пешеходов

целях увеличения пропускной способности по пр. Туран будут временно исключены автобусные полосы.

В связи с проведением дорожных работ, планируется ограничить движение транспорта и пешеходов по улице Сарайшык за пересечением с проспектом Туран (в направлении п.Комсомольский), а также на участке местного проезда проспекта Туран со стороны улицы Улбике акын в период с 3 июня по 3 июля текущего года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДВД Астаны.

В целях увеличения пропускной способности по пр. Туран будут временно исключены полосы «Бас Лайн» на подходах к перекрестку с двух сторон и организовано движение общего потока по всем полосам. Также будет исключен левый поворот с проспекта Туран на улицу Марьям Жагоркызы и выезд из указанной улицы на пр.Туран будет осуществляться через местный проезд проспекта (напротив ТРЦ "Сарыарка").

В этой связи, Управление административной полиции ДВД г.Астана просит жителей и гостей столицы заранее планировать свой маршрут движения исключая из него закрытый участок проспекта Туран.

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