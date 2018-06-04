Движение по столичному проспекту Туран ограничили до 13 июня

В целях увеличения пропускной способности будут временно исключены автобусные полосы.

В связи с проведением работ по укладке инженерных сетей подземных коммуникаций, в рамках реализации проекта «Новая транспортная система Астана – ЛРТ», движение автомашин по проспекту Туран в районе пересечения с улицей Сыганак будет ограничено с 1 по 13 июня текущего года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

В целях увеличения пропускной способности будут временно исключены полосы «Бас Лайн» с пр.Кабанбай батыра и организовано движение общего потока по всем полосам, а также исключены левые повороты с проспекта Кабанбай батыра на улицу Сыганак как со стороны улицы Достык, так и со стороны ул.№31. Аналогично будет исключён левый поворот с проспекта Кабанбай батыра на улицу Алматы в сторону улицы Сауран.

В этой связи, Управление административной полиции ДВД г.Астана просит жителей и гостей столицы заранее планировать свой маршрут движения исключая из него закрытый участок проспекта Туран.

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