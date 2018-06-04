Сейсмологи зафиксировали землетрясение в Алматинской области

Эпицентр землетрясения расположен в 184 км на восток от Алматы.

В Алматинской области произошло землетрясение, сообщает ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки министерства образования и науки Республики Казахстан".

"Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 04 июня 2018г. в 08 час 17 мин 56 сек Алматинского времени (04 июня 2018г. в 02 час 17 мин 56 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 184 км на восток от Алматы на территории Казахстана", - говорится в сообщении.К

Как сообщили сейсмологи, энергетический класс землетрясения 10.2. Магнитуда MPV 4.8. Координаты эпицентра 43.09° с.ш. 79.17° в.д. Глубина 20 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): поселок Узын-Булак 3 балла.

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