«Baqytty Bala» станет брендом Актюбинской области – Бердыбек Сапарбаев

Главные цели проекта - открытие новых имен и создание условий для их продвижения, совершенствование исполнительского мастерства участников, развитие лучших традиций вокального искусства.

В минувшую субботу, 2 июня, в Центре искусств г.Актобе масштабным гала-концертом завершился первый детский фестиваль-конкурс вокалистов «Baqytty Bala-2018», в котором приняли участие юные музыкальные таланты из Казахстана, России, Украины, Узбекистана и Греции передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.

Главные цели проекта - открытие новых имен и создание условий для их продвижения, совершенствование исполнительского мастерства участников, развитие лучших традиций вокального искусства.





Организаторами выступили акимат Актюбинской области, творческий центр «ДимашАли» при поддержке республиканского телеканала «QAZAQSTAN».

Обладателями Гран-при стали сразу два конкурсанта - Наргыз Жанузакова из Актобе и Ержан Максим из Уральска. В качестве главного приза юным певцам вручили по 1 миллиону тенге каждому.





В рамках конкурса Наргыз исполнила песни «Қай заман» и «Боль». За её плечами победы на таких музыкальных смотрах, как «Волшебный микрофон» (г.Астана, 1 место), «Созвездие талантов» (г.Шымкент, Гран-при), «Сырым бар журегімде» (г.Алматы, 1 место) и другие.

Кроме того, Наргыз завоевала именной приз от победителя международного конкурса «Славянский базар-2015», финалиста «Singer-2017», обладателя премии «MTV Music Awards» Димаша Кудайбергена. В частности, она примет участие в его мировом турне.

Отметим, что выступивший на гала-концерте Димаш Кудайберген поблагодарил всех участников и рассказал, что очень скучает по своей родине.

Многочисленными наградами может похвастаться и второй победитель, Ержан Максим. Юный музыкант является обладателем Гран-при конкурсов «Шырқа дауысым-2015» (г.Алматы), обладателем 2 золотых и 1 серебряной медалей «Riga Symphony-2016» (г.Рига, Латвия), лауреатом 1 премии «Sanremo Junior-2017» (г.Санремо, Италия).

Денежный приз в размере 500 тысяч тенге получили и другие лауреаты конкурса - Миржан Жедибай (Актобе), Мария Затворницкая (Павлодар), Иоанус Лазополус (Греция), Санат Асуат (Атырау), Рахман Сатиев (Актобе), Мария Махлина (Россия), Назгуль Байменова (Актобе), Робия Мирзаева (Узбекистан). Всем конкурсантам были вручены ценные призы от организаторов и спонсоров.

Со словами благодарности ко всем участникам конкурса обратился аким области Бердыбек Сапарбаев. Он сообщил, что фестиваль «Baqytty Bala» станет ежегодным событием и настоящим брендом региона.

- Конкурс проходит впервые, но не в последний раз. Мы приняли решение, что ежегодно традиционно в Актобе будет проходить международный конкурс «Baqytty Bala». Уверен, он станет брендом Актюбинской области. Мы поддерживали, и будем поддерживать юные таланты. Дорогие дети, спасибо за подаренный нам праздник. Желаю каждому из вас повторить творческий путь Димаша, - обратился к участникам конкурса Бердыбек Сапарбаев.

Он также горячо поблагодарил всех организаторов за проведение конкурса на высоком уровне, а также всех гостей, прибывших из других стран.

Также аким области отметил, что среди зрителей, приехавших в Казахстан на конкурс, присутствует Анита Рай Уорд из Новой Зеландии. Невзирая на онкологию четвертой степени, женщина преодолела долгий путь до Казахстана на инвалидной коляске.

Отметим, финальная концертная программа конкурса прошла с участием всемирно известного певца-актюбинца Димаша Кудайбергена, победительницы украинского вокального конкурса «Голос. Дiти» 2017 Данелии Тулешовой, обладательницы гран-при международного фестиваля «Славянский базар-2015» Луизы Нуркуатовой, армянской певицы Джордан Аракелян, воздушной гимнастки Анастасии Дидух.





В состав жюри конкурса вошли профессиональные артисты Казахстана, Узбекистана, Украины и Турции, в их числе заслуженные деятели РК Марат Айтимов и Женис Искакова, заслуженная артистка РУ Нодира Перматова, победитель «Славянского базара-2017» Влад Сытник, известный певец и преподаватель вокала из Турции Эмре Юселен.

Большая часть билетов на это мероприятие была роздана детям сиротам и детям из малообеспеченных семей.

Напомним, в конкурсе принимали участие 420 юных музыкальных талантов из 20 стран. Дистанционный отборочный тур прошли 20 детей.

Международный песенный фестиваль прошел под эгидой акимата Актюбинской области в рамках объявленного в регионе Года ребенка «Бақытты бала». Региональный проект направлен на поддержку и развитие детей в соответствии с реализацией программной статьи Главы государства «Рухани жаңғыру».





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