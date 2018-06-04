В РК премии по страхованию на случай болезни выросли на 12%

Это треть от всех поступлений по добровольному личному страхованию.

Объем премий, собранных в сегменте добровольного личного страхования на случай болезни, за год вырос на 11,7%, до 12,8 млрд тенге, что составляет треть от всех поступлений по добровольному страхованию, и 9,2% от общего объема собранных премий, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование ranking.kz.

При этом объем выплат в секторе за год, наоборот, сократился на 5,9%, до 5,9 млрд тг, что составило 53,8% от выплат по добровольному страхованию и 20,7% от всех выплат на страховом рынке.

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