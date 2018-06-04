Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В РК премии по страхованию на случай болезни выросли на 12%

Это треть от всех поступлений по добровольному личному страхованию.

Фото : jmoneta.com4 июня 2018, 09:41

Объем премий, собранных в сегменте добровольного личного страхования на случай болезни, за год вырос на 11,7%, до 12,8 млрд тенге, что составляет треть от всех поступлений по добровольному страхованию, и 9,2% от общего объема собранных премий, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование ranking.kz.

При этом объем выплат в секторе за год, наоборот, сократился на 5,9%, до 5,9 млрд тг, что составило 53,8% от выплат по добровольному страхованию и 20,7% от всех выплат на страховом рынке.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты