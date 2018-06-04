Квартира - сегодня, деньги потом

Специально для жителей Казахстана в канун 20 летия столицы мы вернули рассрочку.

Теперь Вы можете купить свою квартиру в г.Астана, имея только часть денег - и выплачивать её стоимость в рассрочку на 3 года. В прошлом благодаря данной рассрочке уже более 230 семей приобрели, и уже живут в своих квартирах, построенными строительной компанией.

ЖСК привлекает паевые взносы, с целью строительства ЖК и последующего получения квартир!





В чем преимущества рассрочки?

- Не нужно подтверждать ежемесячный доход. - Минимальный пакет документов.

- Ускоренные сроки оформления.

- Можно без штрафов получить отсрочку по выплатам.

0- Возможность досрочного погашения.

Мы не останавливаемся на достигнутом, и всегда готовы пойти к вам на встречу.

Мы рады, что смогли предложить рынку такой необходимый финансовый продукт, и уверены, что он поможет многим жителям столицы решить квартирный вопрос.





Дополнительная информация:

- Первоначальный взнос составляет 60% от общей стоимости жилья, в среднем 4 800 000 тенге, ежемесячный платеж будет составлять от 125 000 тенге.

Так же есть акция для тех, кто хочет сэкономить почти один миллион тенге, 240 000 за квадратный метр при 100 % оплате.

-Квартиры приобретаются в черновой или предчистовой отделке (по желанию клиента);

- Возможность переуступки.

Более подробную информацию по условиям рассрочки и акции можно получить по телефону 8 (7172) 602-600.

Своя квартира мечта каждого жителя не только нашей столицы, но и всего Казахстана. Делаем мечту доступной.

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