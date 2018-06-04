Государство должно выступить катализатором развития инноваций - К.Токаев

В Сенате состоялись Парламентские слушания, посвященные ходу реализации Государственной программы «Цифровой Казахстан», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента Республики Казахстан.

Открывая мероприятие, председатель Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сената Аскар Бейсенбаев отметил, что переход Казахстана к «цифровой» экономике нужно рассматривать как комплекс продуманных, просчитанных и прагматичных мер, необходимых для скорейшей реализации поставленных Главой государства задач. Программа «Цифровой Казахстан», по словам сенатора, является руководством для активного внедрения цифровых технологий, а также улучшения качества жизни населения и становления гражданского общества.

Председатель Сената Парламента Касым-Жомарт Токаев в своем вступительном слове напомнил, что Президент Н. Назарбаев определил цифровую трансформацию в качестве главного направления модернизации нашей страны. Об этом, как сообщил спикер, Глава государства заявил и на сегодняшнем расширенном заседании политсовета партии «Нур Отан».

«Цифровизация - важнейшее условие обеспечения конкурентоспособности предприятий и экономики страны в целом. Дальнейший рост связан с ускорением темпов цифровизации, активным внедрением цифровых инструментов во всех секторах экономики», - подчеркнул К. Токаев.

В Казахстане цифровизация уже оказывает влияние на развитие промышленного производства, сельского хозяйства, транспорта, розничной торговли. Вместе с тем спикер Сената обратил внимание на то, что интенсивность внедрения цифровых технологий в нашей стране значительно отстает от среднемирового значения.

«Остается низким уровень автоматизации в промышленном производстве и использования новых технологий, слабо развивается электронная коммерция и предпринимательская инициатива, уровень доступа в Интернет, особенно в сельской местности, пока недостаточен», - сказал К.Токаев.

В условиях стремительного ускорения технологических изменений во всем мире для Казахстана, как считает К. Токаев, очень важно уловить основные тренды технологического процесса и действовать быстро. «Надо меньше говорить о цифровизации, а больше делать, поскольку от уровня внедрения технологий зависит будущий облик Казахстана. Государство должно выступить катализатором развития инноваций, в качестве координатора взять на себя создание экосреды IT-государства и управление взаимодействием всех его участников», - сказал Председатель верхней Палаты Парламента.

Спикер призвал объединить усилия органов власти, бизнеса, научно-образовательного сообщества и граждан для достижения стратегической цели цифровизации. Правительству предстоит создать необходимые условия институционального и инфраструктурного характера, развивать новые форматы для комфортного взаимодействия власти и общества, повышать прозрачность в системе государственного управления с использованием новых технологий.

Государство, как было отмечено в выступлении, должно создавать систему стимулов для бизнеса к внедрению цифровых технологий, в том числе через создание законодательства, благоприятного для формирования и развития бизнеса, через преференции и поддержку, соответствующие налоговые режимы. Требуется адаптация к вызовам цифровой экономики национального законодательства по защите интеллектуальной собственности.

Председатель Сената остановился и на вопросе формирования у населения, в первую очередь, у государственных служащих, «цифрового менталитета», умения эффективно работать в новой цифровой реальности.

«Мы должны вовлечь наше население в цифровую экономику, развивая грамотность в этой сфере и обеспечивая дальнейшую цифровизацию государственных услуг… Нам предстоит модернизировать отечественное образование в соответствии с перспективными потребностями экономики, готовить специалистов согласно требованиям цифровой эпохи, формировать такую систему компетенций, которая будет восприимчива к появлению новейших перспективных технологий», - сказал К. Токаев.

В завершение выступления Спикер Сената акцентировал внимание на необходимости глубокого изучения и решения задач в сфере цифровизации, которые поставил Глава государства на заседании политсовета партии «Нур Отан».

Перед участниками мероприятия выступили заместитель премьер-министра Аскар Жумагалиев, министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, вице-министр по инвестициям и развитию Тимур Токтабаев. Слово также было предоставлено руководителям центральных и местных органов власти, представителям телекоммуникационных компаний, экспертам. В обсуждении проблемных вопросов приняли участие депутаты Сената

В рамках слушаний была организована выставка, на которой были представлены основные проекты, реализуемые в рамках Госпрограммы «Цифровой Казахстан», разработки отечественных IT-компаний.