Казахстан и Узбекистан намерены ускорить процесс демаркации государственной границы
Казахстан и Узбекистан намерены ускорить процесс демаркации государственной границы, пишет Sputnik Казахстан.
Это было подчеркнуто во время пятидневных переговоров правительственных делегаций стран в Ташкенте, которые завершились в пятницу.
«Стороны рассмотрели итоги проведенных полевых обследований на отдельных участках госграницы. По результатам переговоров, идущих с 2003 года, был подписан протокол, в котором стороны подчеркнули важность ускорения завершения демаркации и окончательного правового оформления узбекско-казахстанской границы», — указано на сайте министерства иностранных дел Узбекистана.
В ведомстве отметили, что встреча прошла по традиции в атмосфере дружбы и взаимопонимания.
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