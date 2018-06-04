В ЮКО в этом году по программе «7-20-25» сдадут 30 многоэтажных жилых домов

В Южно-Казахстанской области реализуются 5 социальных инициатив Президента. Южный Казахстан - регион с высокими человеческими ресурсами и демографическими темпами роста. Жители области с особой радостью и оптимизмом приняли инициативу Главы государства - «Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

Отметим, в этом году с участием частных строительных компаний ведется строительство 104 многоэтажных жилых домов на 5122 квартир, общей площадью 413,9 тыс. кв. м. В конце года по программе «7-20-25» сдадут в эксплуатацию 30 многоэтажных жилых домов или 1 454 квартиры площадью 121,2 тыс. кв. м.

Данная инициатива позволит решить в области жилищные потребности более 60 тысяч граждан, стоящих в очереди на жилье, а также 61 тыс. вкладчиков «Жилстройсбербанка» и 220 тысяч очередников на получение земельных участков.

Наряду с этим, ведутся переговоры с порядка 20 местными инвесторами, заинтересованных в строительстве более 100 многоэтажных домов в рамках программы «7-20-25» в городке «Шымкент Сити». В результате в этом году будет введено в эксплуатацию 780,2 тыс. кв. метров жилья.