В Уральске открылся спецЦОН

Специализированный центр обслуживания населения открылся в Уральске. Теперь горожане на регистрацию автотранспортных средств и оформление водительских удостоверений будут тратить не более двух часов.

На открытии учреждения присутствовали аким области Алтай Кульгинов, аким города Мурат Мукаев и председатель госкорпорации «Правительство для граждан» Аблайхан Оспанов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата ЗКО.

Специализированный центр обслуживания населения в Уральске является 15-ым центром по Казахстану. Здесь будут предоставляться основные две услуги: это регистрация и перегистрация автотранспортных средств, а также выдача водительских удостоверений.

– Данное учреждение было построено за счет привлечения частных инвестиций порядка 1 млрд. тенге. Здесь созданы все условия для горожан: если раньше здание располагалось не в приспособленном помещении, и из-за этого было много нареканий со стороны жителей Уральска, то сейчас документы можно оформить, не выходя из здания, за несколько часов,– рассказал аким города М.Мукаев.

Аким области Алтай Кульгинов ознакомился с работой спецЦОНа. Здесь оборудовано 15 столов для приема документов от граждан. Также в здании действует сектор самообслуживания «Connection point», в котором автовладельцы смогут самостоятельно оплачивать штрафы за нарушение ПДД, транспортные налоги и т.д.

- В Зачаганске живет около 50 тысяч человек, и этот жилой массив вообще не был охвачен услугами ЦОНа. Открытие спецЦОНа осуществлено в рамках реализации задач по цифровизации, предоставлению онлайн-услуг, минимизации человеческого фактора, снятию административных барьеров. Таким образом, мы улучшим качество предоставляемых государственных услуг, - отметил аким ЗКО Алтай Кульгинов.

«В специализированном ЦОНе предусмотрено все: гражданам не придется ходить в банки второго уровня, чтобы оплатить госпошлину. Весь процесс оформления документов будет занимать порядка двух часов. Такие сроки стали возможны благодаря автоматизации бизнес-процессов и концентрации дополнительных сервисов на территории одного комплекса.

Так, для быстрого прохождения шоферской комиссии при первичном получении водительских удостоверений, здесь можно будет пройти и медобследование. Также в здании находится экзаменационный класс для сдачи теоретического экзамена на получение водительского удостоверения, в котором одновременно смогут тестироваться одновременно 15 человек. Также есть зал ожидания, кабинеты медицинского осмотра, врачей психиатрического и наркологического диспансеров», – рассказал о работе специализированного ЦОНа. А. Оспанов.

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