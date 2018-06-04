В Астане жители массово записываются на прививки от менингита

Стоимость вакцины в Астане составляет 28 тысяч тенге.

Новости о летальных случаях от менингококковой инфекции вызвали ажиотаж среди жителей Астаны, передает Спутник.

В пресс-службе управления общественного здравоохранения Астаны сообщили, что вакцинация от менингококковой инфекции проводится на платной основе, так как она не предусмотрена в рамках плановой вакцинации.

"Одна прививка стоит 28 тысяч тенге, что взрослому, что ребенку, доза идет одна. Очень много людей, поэтому мы делаем запись. Сейчас запись полная, в пятницу или в четверг будет запись, тогда скажут, на какой день вас запишут", — рассказали в ведомстве.

В Казахстане жертвами менингита стали десять человек — пятеро умерли в Алматы, трое — в Алматинской области и еще двое — в Южно-Казахстанской. В Астане с подозрением на менингит госпитализирован трехлетний ребенок. Всего, по данным Минздрава, заболели порядка 60 человек.

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