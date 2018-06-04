Инфляция в Республике Казахстан за январь-май 2018 года составила 2,4%

Цены на продовольственные товары за пять месяцев т.г. (май 2018г. к декабрю 2017г.) увеличились на 2,9%, непродовольственные товары, платные услуги - по 2,1%.

в процентах, прирост Май 2018г. к Январь-май 2018г. к январю-маю 2017г. апрелю 2018г. декабрю 2017г. маю 2017г. декабрю 2015г. Товары и услуги 0,2 2,4 6,2 18,9 6,5 Продовольственные товары 0,1 2,9 5,1 20,2 5,4 Непродовольственные товары 0,4 2,1 8,4 21,8 8,5 Платные услуги для населения 0,2 2,1 5,3 14,7 5,9

С начала текущего года (май 2018г. к декабрю 2017г.) повышение цен отмечено на перец сладкий на 38,7%, капусту - на 31,8%, свеклу - на 15,1%, картофель - на 11,1%, фрукты свежие - на 9,7%, морковь - на 7,8%, сахар-песок - на 6,5%, сыр сычужный - на 6,2%, молоко консервированное - на 5,2%, сыр и творог - на 4,7%, кофе - на 4,6%, масло сливочное, кисломолочные продукты - по 3,8%, конину - на 3,4%, баранину, изделия из мяса - по 3,1%, молоко свежее, говядину - по 3%. Снижение цен зафиксировано на огурцы на 20,7%, крупу гречневую - на 18,2%, чеснок - на 7,3%, яйца - на 5,8%, мясо птицы - на 2%, чай черный - на 1,8%.

Прирост цен на фармацевтическую продукцию составил 3,4%, автомобили - 3,1%, бытовые приборы - 2,7%, стеклянные и керамические изделия - 2,6%, строительные материалы, товары личного пользования, одежду и обувь - по 2,5%, моющие и чистящие средства - 2,1%, мебель и предметы домашнего обихода, текстильные изделия - по 1,9%, книги - 1,7%. Дизельное топливо подорожало на 5,2%, сжиженный газ в баллонах - на 2,8%, а бензин - подешевел на 0,7%.

Уровень цен на правовые услуги, страхование личных транспортных средств вырос по 6%, здравоохранения - на 3,4%, услуги детских дошкольных учреждений - на 3,2%, парикмахерских и заведений личного обслуживания - на 2,7%, кабельного телевидения - на 2,3%. Проезд воздушным пассажирским транспортом подорожал на 6%, междугородним автобусом - на 3,6%, железнодорожным транспортом - на 3,5%, внутригородским автобусом- на 3,1%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на электроэнергию, отопление центральное увеличились по 3,5%, вывоз мусора - на 3%, горячую воду - на 2,4%, содержание жилья - на 2,3%, газ, транспортируемый по распределительным сетям - на 1,9%, холодную воду - на 1,6%, канализацию - на 1,4%.

Индекс потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, показывает изменение цен на товары и услуги, приобретаемые населением для личного потребления. Набор товаров и услуг включает 510 позиций. Регистрация цен производится по выборочной сети предприятий торговли и сферы услуг различных форм собственности во всех областных центрах, столице и определенному кругу городов и районных центров. Используемая для агрегирования система весов в части их расходов рассчитывается на основании материалов обследований домашних хозяйств за предшествующий год.

С января 2018 года при построении ИПЦ доля продовольственных товаров составляет 37,8%, непродовольственных - 30,1%, платных услуг - 32,1%.