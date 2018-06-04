Ещё две улицы в Астане будут закрыты для движения автотранспорта

Частично будут перекрыты дороги по пр.Кудайбердыулы на участке от ул.Мустафина до ул.Пушкина и по ул.Алиева на участке от пр.Тауелзиздык до ул.Токпанова (Дарабоз).

В Управлении административной полиции ДВД Астаны сообщили о проведении среднего ремонта дороги по пр.Кудайбердыулы на участке от ул.Мустафина до ул.Пушкина. Работы будут длиться до 1 июля, сообщает zakon.kz.

Также для аварийных работ компанией АО "Астана Су арнасы" по ремонту инженерных сетей (бытовой канализации) по ул.Алиева на участке от пр.Тауелзиздык до ул.Токпанова (Дарабоз) с 10.00 часов 02.06.2018 года движение транспортных будет полностью ограничено .

Ранее сообщалось, что в столице ограничат движение транспорта и пешеходов по улице Сарайшык за пересечением с проспектом Туран (в направлении п.Комсомольский).

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