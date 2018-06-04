Трамп проведет ифтар в Белом доме

Официальной информации в связи с предстоящим мероприятием пока не поступало.

Президент США Дональд Трамп организует 5 июня в Белом доме ужин разговения (ифтар) по случаю священного для мусульман месяц Рамазан, сообщают американские СМИ со ссылкой на источник в администрации главы государства.

По данным New York Times, ужин разговения будет дан в среду. Белый дом пока не сделал каких-либо заявлений по поводу списка приглашенных на этот ужин.

В прошлом году месяц поста Рамазан мусульманам США запомнился тем, что новый президент Дональд Трамп не стал организовывать проведение традиционного ифтара в Белом доме.

В исламском мире президента США критикуют за причастность к возросшей в США исламофобии, принятие иммиграционного закона антимусульманской направленности, а также перенос посольства США в Израиле в Иерусалим.

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