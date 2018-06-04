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Масштабные учения силовиков начались в стране

Подобные учения проводятся ежегодно на плановой основе.

Фото : kz.utro.news4 июня 2018, 11:09

4 июня 2018 года начинается командно-штабное учение «Дабыл-2018», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Целью учения является повышение координации между силовыми структурами и местными исполнительными органами в условиях чрезвычайных ситуаций.

"В ходе учения планируется отработать действия силовых органов в соответствии с принятыми совместными приказами. Будет проведена проверка служебно-боевой готовности сил и средств, координации и слаженности их совместных действий, а также уровня организации управления и взаимодействия. Подобные учения проводятся ежегодно на плановой основе. Особенность учения в этом году заключается в том, что оно продлится несколько дней и охватит все регионы страны. Будет задействована автотехника и транспортная авиация. Оценка эффективности действий силовых органов будет дана инспекцией Совета Безопасности", - сказано в распространенном сообщении.


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