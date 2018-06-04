Изменение цен на продовольственные товары в мае 2018 года
Цены на продовольственные товары в мае 2018г. по сравнению с маем 2017г. выросли на 5,1%. Цены на алкогольные напитки повысились на 11,5%, молочные продукты - на 10,4%, рыбу и морепродукты - на 8%, кондитерские изделия - на 7,8%, булочные и мучные изделия - на 6,3%, кофе, чай и какао - на 2,5%, макаронные изделия - на 2,2%, фрукты и овощи - на 1,3%, хлеб - на 0,7%, муку - на 0,5%, а на крупы - снизились на 18%, сахар - на 8,3%.
Прирост цен на мясо и мясопродукты за названный период составил 8%. Уровень цен на говядину стал выше на 9,6%, конину - на 8,9%, колбасные изделия - на 8,1%, свинину - на 7,8%, баранину - на 6,9%, мясо птицы - на 1,9%.
|
Средние цены на основные продовольственные товары
в Республике Казахстан в мае 2018 года
|
|
Цены в тенге за килограмм
|
Средние
цены
в мае
2017г.
|
средние
|
минимальные
|
максимальные
|
разрыв,
раз
|
город
|
цена
|
город
|
цена
|
Мука пшеничная первого сорта
|
122
|
Павлодар
|
81
|
Алматы
|
162
|
2,0
|
122
|
Хлеб пшеничный из муки первого сорта
|
125
|
Тараз
Шымкент
|
100
|
Актау
|
156
|
1,6
|
125
|
Вермишель
|
258
|
Тараз
|
202
|
Актау
|
387
|
1,9
|
253
|
Рис
|
290
|
Кызылорда
|
207
|
Астана
|
422
|
2,0
|
286
|
Крупа манная
|
214
|
Актобе
|
170
|
Атырау
|
332
|
2,0
|
213
|
Крупа гречневая
|
259
|
Актобе
|
166
|
Астана
|
354
|
2,1
|
398
|
Говядина лопаточно-грудная часть
|
1 498
|
Павлодар
|
1 361
|
Астана
|
1 677
|
1,2
|
1 370
|
Масло сливочное
|
2 002
|
Павлодар
|
1 702
|
Актау
|
3 037
|
1,8
|
1 833
|
Масло подсолнечное, литр
|
401
|
Караганда
|
339
|
Актау
|
450
|
1,3
|
420
|
Молоко сырое, литр
|
197
|
Павлодар
|
125
|
Актобе
|
245
|
2,0
|
178
|
Яйца, десяток
|
241
|
Павлодар
|
182
|
Алматы
Астана
|
304
|
1,7
|
245
|
Картофель
|
130
|
Павлодар
|
105
|
Актау
|
158
|
1,5
|
138
|
Яблоки
|
428
|
Тараз
|
311
|
Астана
|
532
|
1,7
|
350
|
Капуста белокочанная
|
102
|
Шымкент
|
70
|
Актау
|
153
|
2,2
|
109
|
Сахар-песок
|
208
|
Караганда
Костанай
Уральск
|
191
|
Усть-Каменогорск
|
231
|
1,2
|
235
|
Чай
|
2 863
|
Жезказган
|
2 389
|
Костанай
|
3 341
|
1,4
|
2 862
Примечание: регистрация цен на продукты питания осуществляется по выборочной сети предприятий торговли всех форм собственности и на городских рынках в крупных городах Казахстана. Уровень средних цен по республике определяется как взвешенная из уровня цен городов Астана, Алматы, Семей, Жезказган, областных центров и выборочного круга районов.
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