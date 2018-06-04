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Изменение цен на продовольственные товары в мае 2018 года

 

Цены на продовольственные товары в мае 2018г. по сравнению с маем 2017г. выросли на 5,1%. Цены на алкогольные напитки повысились на 11,5%, молочные продукты - на 10,4%, рыбу и морепродукты - на 8%, кондитерские изделия - на 7,8%, булочные и мучные изделия - на 6,3%, кофе, чай и какао - на 2,5%, макаронные изделия - на 2,2%, фрукты и овощи - на 1,3%, хлеб - на 0,7%, муку - на 0,5%, а на крупы - снизились на 18%, сахар - на 8,3%.

Прирост цен на мясо и мясопродукты за названный период составил 8%. Уровень цен на говядину стал выше на 9,6%, конину - на 8,9%, колбасные изделия - на 8,1%, свинину - на 7,8%, баранину - на 6,9%, мясо птицы - на 1,9%.

 

Средние цены на основные продовольственные товары

в Республике Казахстан в мае 2018 года

 

Цены в тенге за килограмм

Средние

цены

в мае

2017г.

средние

минимальные

максимальные

разрыв,

раз

город

цена

город

цена

Мука пшеничная первого сорта

122

Павлодар

81

Алматы

162

2,0

122

Хлеб пшеничный из муки первого сорта

125

Тараз

Шымкент

100

Актау

156

1,6

125

Вермишель

258

Тараз

202

Актау

387

1,9

253

Рис

290

Кызылорда

207

Астана

422

2,0

286

Крупа манная

214

Актобе

170

Атырау

332

2,0

213

Крупа гречневая

259

Актобе

166

Астана

354

2,1

398

Говядина лопаточно-грудная часть

1 498

Павлодар

1 361

Астана

1 677

1,2

1 370

Масло сливочное

2 002

Павлодар

1 702

Актау

3 037

1,8

1 833

Масло подсолнечное, литр

401

Караганда

339

Актау

450

1,3

420

Молоко сырое, литр

197

Павлодар

125

Актобе

245

2,0

178

Яйца, десяток

241

Павлодар

182

Алматы

Астана

304

1,7

245

Картофель

130

Павлодар

105

Актау

158

1,5

138

Яблоки

428

Тараз

311

Астана

532

1,7

350

Капуста белокочанная

102

Шымкент

70

Актау

153

2,2

109

Сахар-песок

208

Караганда

Костанай

Уральск

191

Усть-Каменогорск

231

1,2

235

Чай

2 863

Жезказган

2 389

Костанай

3 341

1,4

2 862

 

Примечание: регистрация цен на продукты питания осуществляется по выборочной сети предприятий торговли всех форм собственности и на городских рынках в крупных городах Казахстана. Уровень средних цен по республике определяется как взвешенная из уровня цен городов Астана, Алматы, Семей, Жезказган, областных центров и выборочного круга районов.

 

4 июня 2018, 11:07
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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