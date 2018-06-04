Изменение цен на продовольственные товары в мае 2018 года

Цены на продовольственные товары в мае 2018г. по сравнению с маем 2017г. выросли на 5,1%. Цены на алкогольные напитки повысились на 11,5%, молочные продукты - на 10,4%, рыбу и морепродукты - на 8%, кондитерские изделия - на 7,8%, булочные и мучные изделия - на 6,3%, кофе, чай и какао - на 2,5%, макаронные изделия - на 2,2%, фрукты и овощи - на 1,3%, хлеб - на 0,7%, муку - на 0,5%, а на крупы - снизились на 18%, сахар - на 8,3%.

Прирост цен на мясо и мясопродукты за названный период составил 8%. Уровень цен на говядину стал выше на 9,6%, конину - на 8,9%, колбасные изделия - на 8,1%, свинину - на 7,8%, баранину - на 6,9%, мясо птицы - на 1,9%.

Средние цены на основные продовольственные товары в Республике Казахстан в мае 2018 года Цены в тенге за килограмм Средние цены в мае 2017г. средние минимальные максимальные разрыв, раз город цена город цена Мука пшеничная первого сорта 122 Павлодар 81 Алматы 162 2,0 122 Хлеб пшеничный из муки первого сорта 125 Тараз Шымкент 100 Актау 156 1,6 125 Вермишель 258 Тараз 202 Актау 387 1,9 253 Рис 290 Кызылорда 207 Астана 422 2,0 286 Крупа манная 214 Актобе 170 Атырау 332 2,0 213 Крупа гречневая 259 Актобе 166 Астана 354 2,1 398 Говядина лопаточно-грудная часть 1 498 Павлодар 1 361 Астана 1 677 1,2 1 370 Масло сливочное 2 002 Павлодар 1 702 Актау 3 037 1,8 1 833 Масло подсолнечное, литр 401 Караганда 339 Актау 450 1,3 420 Молоко сырое, литр 197 Павлодар 125 Актобе 245 2,0 178 Яйца, десяток 241 Павлодар 182 Алматы Астана 304 1,7 245 Картофель 130 Павлодар 105 Актау 158 1,5 138 Яблоки 428 Тараз 311 Астана 532 1,7 350 Капуста белокочанная 102 Шымкент 70 Актау 153 2,2 109 Сахар-песок 208 Караганда Костанай Уральск 191 Усть-Каменогорск 231 1,2 235 Чай 2 863 Жезказган 2 389 Костанай 3 341 1,4 2 862

Примечание: регистрация цен на продукты питания осуществляется по выборочной сети предприятий торговли всех форм собственности и на городских рынках в крупных городах Казахстана. Уровень средних цен по республике определяется как взвешенная из уровня цен городов Астана, Алматы, Семей, Жезказган, областных центров и выборочного круга районов.