23-летней бразильянке сделали половой орган из рыбьей кожи

Жаслин Маринхо в 15 лет диагностировали синдром Майер-Рокитанского-Кустер-Хаузера или атрезию влагалища.

23-летней Жаслин Маринхо, которая появилась на свет без гениталий, хирурги сформировали неовлагалище из кожи тилапии.

Жаслин Маринхо в 15 лет диагностировали синдром Майер-Рокитанского-Кустер-Хаузера или атрезию влагалища. Жительница Сеары обратилась к гинекологу из-за того, что она испытывала боли, похожие на менструальные, но никаких выделений не было. Во время осмотра выяснилось, что у девушки нет матки, шейки матки, яичников, а на месте влагалища — кожная складка. Врачи сообщили бразильянке, что она никогда не сможет заняться сексом, забеременеть и родить ребенка.

«Я плакала, когда узнала об этом. Всегда мечтала иметь детей, но теперь могу забыть о материнстве», — рассказала журналистам британского портала Mail Online Жаслин.

Девушка уже было смирилась с диагнозом, как вдруг хирурги предложили ей провести экспериментальную операцию по формированию влагалища из обработанной рыбьей кожи. Маринхо, заручившись поддержкой бойфренда, согласилась на процедуру. Операция прошла успешно.

Спустя три месяца врачи выписали девушку из больницы и сказали, что теперь она может заниматься сексом. Маринхо признается, что сейчас ее личная жизнь заиграла новыми красками. Во время полового акта она не испытывает боли или дискомфорта. По словам Жаслин, ее молодого человека тоже все устраивает.

Источник: © Woman.ru

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