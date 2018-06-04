В соответствии с пунктом 9 статьи 23 Закона Республики Казахстан от 10 января 2018 года «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан» утверждены Правила проведения квалификационного экзамена для подтверждения квалификаций кандидатов в оценщики, эксперты.

Для допуска к экзамену кандидат представляет в квалификационную комиссию заявление по форме согласно приложениям 1 и 2 к настоящим Правилам по каждому виду специализации.

Заявление направляется почтой либо через интернет-ресурс палаты оценщиков (в случае отсутствия автоматизированного веб-портала сканированная копия), либо нарочно.

К заявлению кандидат прилагает следующие документы:

1) копию диплома о высшем образовании (для кандидата на получение свидетельства о присвоении квалификации «эксперт» не требуется);

2) копию документа, удостоверяющего личность;

3) документы, свидетельствующие о прохождении кандидатом обучения или профессиональной переподготовки в соответствии с программой и в объеме часов, утвержденных палатой оценщиков;

4) документы, свидетельствующие о прохождении стажировки (для кандидата на получение свидетельства о присвоении квалификации «эксперт» не требуется).

Заявление и документы кандидата рассматриваются рабочим органом квалификационной комиссии, созданной палатой оценщиков, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня их поступления.

Кандидаты, документы которых соответствуют предъявляемым требованиям, допускаются к прохождению квалификационного экзамена на основании решения палаты оценщиков, которое направляется кандидатам не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты проведения экзамена.

Списки кандидатов, зарегистрированных для прохождения квалификационного экзамена, размещаются на интернет-ресурсе палаты оценщиков.

При непредставлении либо ненадлежащем оформлении документов, предусмотренных пунктом 7 настоящих Правил, решение об отказе в допуске к квалификационному экзамену направляется палатой оценщиков кандидату почтой либо через интернет-ресурс палаты оценщиков (в случае отсутствия автоматизированного веб-портала сканированная копия), либо нарочно не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня поступления заявления.

Кандидаты, сдавшие квалификационный экзамен, получают свидетельства о присвоении квалификаций «оценщик» или «эксперт», с указанием номера свидетельства, даты выдачи, фамилии, имени и отчества (при его наличии) с указанием специализации.

Кандидаты, не сдавшие квалификационный экзамен, допускаются к его повторному прохождению по истечении 3 (трех) месяцев с даты принятия решения квалификационной комиссией.

Прохождение оценщиком квалификационного экзамена для получения свидетельства о присвоении квалификации «эксперт» возможно только по той специализации, по которой оценщик имеет свидетельства о присвоении квалификации «оценщик».

Приказ вводится в действие с 13 июля 2018 года и подлежит официальному опубликованию.