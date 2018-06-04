Национальным Банком РК согласованы руководящие работники финансового рынка
Нурбекова А. - Главный бухгалтер АО «CAIFC Investment Group» (протокол №29/РЦБ от 02.05.2018г.)
Хусанов А.А. - Член Правления АО «Tengri Capital MB» (протокол №30/РЦБ от 11.05.2018г.)
Карымсаков Б.Е. - Член Совета директоров АО «Казпочта» (протокол №31/РЦБ от 11.05.2018г.)
Радченко О.С. - Член Совета директоров АО «КСЖ «Казкоммерц-Life» (протокол №19/СО от 10.05.2018г.)
Куатова А.С. - Член Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» (протокол №20/СО от 10.05.2018г.)
Худабаева Н.Т. - Председатель Правления - член Совета директоров АО «СК «Салем» (протокол №22/СО/Т от 11.05.2018г.)
Рамазанов Е.М. - Управляющий директор по урегулированию убытков АО «СК «Коммеск-Өмір» (протокол №23/СО/Т от 15.05.2018г.)
Поцелуйко В.В. - Управляющий директор по работе с партнерами АО «СК «Коммеск- Өмір» (протокол №24/СО от 24.05.2018г.)
Турлов Т.Р. - Председатель Совета директоров АО «КСЖ «Азия-Life» (протокол №25/СО/Т от 29.05.2018г.)
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