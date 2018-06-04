Национальным Банком РК согласованы руководящие работники финансового рынка

Поцелуйко В.В. - Управляющий директор по работе с партнерами АО «СК «Коммеск- Өмір» (протокол №24/СО от 24.05.2018г.)

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