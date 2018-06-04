Курс доллара составил 330,79 тенге на утренних торгах

Объем торгов – 34,1 млн долларов.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 330,79 тенге за доллар (+0,01 тенге), объем торгов – 34,1 млн долларов (-8 750 тыс. USD).

По рублю России сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 5,3200 тенге за рубль, предложение – 5,3300 тенге за рубль.

По китайскому юаню сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 51,5550 тенге за юань, предложение – 51,5800 тенге за юань.

В обменниках курс доллара - 329,7-330,9 тенге, евро - 385,5-388,5, рос.рубля - 5,31-5,36 тенге.

В торгах приняли участие 17 членов валютного рынка KASE.

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