Ревизионную комиссию по Западно-Казахстанской области возглавил Алибек Кадырбеков

Представление на назначение Алибека Кадырбекова в соответствии с Законом «О государственном аудите и финансовом контроле» было внесено Счетным комитетом по согласованию с Администрацией Президента.

Кандидатуру Алибека Кадырбекова на очередной сессии Западно-Казахстанского областного маслихата, в которой принял участие Аким региона Алтай Кульгинов, представил член Счетного комитета Адылгазы Бергенев.

Адылгазы Бергенев отметил, что Алибек Кадырбеков обладает большим опытом работы в государственных органах, в том числе в финансовой сфере. С 2014 года занимал должность заместитель руководителя Департамента государственных доходов по Актюбинской области Комитета государственных доходов Министерства финансов. За добросовестный труд и безупречную службу в органах налоговой службы неоднократно был отмечен наградами и поощрениями.

«Уверен, что под руководством Алибека Кадырбекова деятельность Ревизионной комиссии по Западно-Казахстанской области будет выведена на новый качественный уровень», - подчеркнул член Счетного комитета.

Указанная кандидатура была одобрена депутатами маслихата единогласно.

Амангельды Нугманов, ранее являвшийся Председателем Ревизионной комиссии, по представлению Счетного комитета и согласованию с Администрацией Президента был освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.