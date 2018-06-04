Биртанов: Вопрос о вакцинации менингита преждевременен

Министр здравоохранения Елжан Биртанов прокомменитровал вопрос о том, планируется ли наладить в Алматы бесплатную (или хотя бы менее дорогостоящую) вакцинацию от менингита, передает Zakon.kz.

«В соответствии с нашей нормативно-правовой базой, решение о вакцинации принимает национальный координационный консультативный комитет по инфекциям. Заседание состоялось на прошлой неделе. Инфекционисты и эпидемиологи (входящие в комитет), приняли решение, что вопрос о вакцинации сейчас преждевременен и в национальный календарь прививок вакцинацию по менингиту включать необходимости нет. Это будет абсолютно неэффективное и достаточно затратное мероприятие, количество заболевших находится в пределах среднего, контролируемого», - сказал Е. Биртанов в ходе брифинга в Астане.

Относительно вопроса о том, почему вакцинация стоит так дорого, глава Минздрава ответил, что эта цена вполне адекватная, учитывая высокую себестоимость самой вакцины.

Напомним, ранее руководитель Управления эпидемиологического надзора КООЗ Минздрава РК Роза Кожапова рассказала, почему в Казахстане нет бесплатной вакцины от менингита.