В Бишкеке задержан предполагаемый соучастник убийства, совершенного в Алматы

Подозреваемый находился в международном розыске.

В Бишкеке задержан мужчина, подозреваемый в соучастии в убийстве, совершенном в прошлом году, об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель МВД Казахстана Алмас Садубаев, передает Zakon.kz.

По данным Садубаева, в Бишкеке сотрудниками криминальной полиции ДВД города Алматы при взаимодействии с МВД Кыргызской Республики задержан находившийся в международном розыске соучастник убийства, совершенного в августе прошлого года.

Также сообщается, что сотрудниками криминальной полиции ДВД города Астаны задержан ранее судимый житель Павлодарской области, который 2 июня путем свободного доступа вошел в съемную квартиру и, угрожая ножом арендатору, завладел деньгами. Ведется следствие.

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