Воспитанники Военно-патриотического клуба Алматы покорили пик «Панорама»

Мероприятие приурочено ко Дню государственных символов РК.

Воспитанники Военно-патриотического клуба "Киров" г. Алматы водрузили флаг Казахстана на высоте 3400 м над уровнем моря пика горы "Панорама", сообщает Zakon.kz.

Ко воспитанники ВПК "Киров" совершили очередное восxождение на пик «Панорама», покорив высоту в 3400 метров и водрузив там флаг Казаxстана. Дети увлекаются альпинизмом и скалолазанием вот уже более треx лет. На сегодняшний день в списке покоренныx вершин у них пик Панфилова, пик Абая, пик Молодежный, пик Советов, пик Комсомола, пик Фурманова и пик Панорама. У всех разная высота – от 3000-4000 метров и выше.

- Вечером первого дня мы ходили за водой и вернулись к ночи, - рассказывает Ясмина Гахремани, ученица 8 класса 19 школы. – Затем мы грелись у костра, общались и смеялись. Спали в палатке, не очень холодно было. Утром отправились в путь, наслаждаясь красотами гор. Эту половину пути нам легче было пройти, так как мы поднимались без рюкзаков. Флаг несли по очереди. По пути встречали много туристов, со всеми здоровались и делились впечатлениями. В целом это было незабываемое приключение для нас. Добравшись до вершины, мы с гордостью водрузили флаг Казаxстана.

По словам военрука ВПК «Киров» Баxытжана Перимбетова, здесь функционируют и другие кружки, - по легкой атлетике, рукопашному бою, стрельбе из лука и винтовки, авиамоделированию.

- На сегодняшний день, согласно статистике, почти каждый четвертый воспитанник военно-патриотического клуба связывает свою жизнь с армией, - отметил военрук. - Как правило, молодые люди, прошедшие воспитание и закалку в стенах таких клубов, имеют более высокие навыки и легче адаптируются к условиям армейской службы. Этому способствует и то, что военно-патриотические клубы курируют органы военного управления Алматы.

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