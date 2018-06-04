Условия открытия новых интернет-магазинов для начинающих предпринимателей «Коворкинг-цeнтpBASTAU»

в г.Уральск

В переводе с английского «со-working» дословно означает «совместно работающие». Если говорить простыми словами, то коворкинг представляет собой сообщество свободных и независимых людей, которые объединяются в одном помещении с целью выполнения определенной работы.

В одном пространстве здесь работают бок о бок веб-дизайнеры, программисты, копирайтеры, фрилансеры, начинающие молодые предприниматели, стартаперы и др., которым невыгодно снимать свой офис.

Учитывая популярность и значимость Уральского коворкинга среди молодых людей города и области, особенно среди начинающих предпринимателей, представители Департамента государственных доходов по Западно-Казахстанской области организовали встречу с молодежью, рассказав им о преимуществах электронной торговли товарами.

Как известно, в последнее время набирает оборот электронная торговля через социальные сети, так, по данным экспертов, среди предпочтений казахстанских онлайн-покупателей в лидирующих позициях оказались одежда, обувь и аксессуары, продукты питания, лекарственные препараты.

В целях создания благоприятной бизнес-среды и стимулирования развития электронной торговли в новом Налоговом кодексе, вступившем в силу с 1 января 2018 года, предусмотрено, что для налогоплательщиков, состоящих на регистрационном учете по отдельным видам деятельности - электронная торговля товарами и исполняющих установленные требования, имеются налоговые льготы в виде уменьшения исчисленного подоходного налога на 100%. Таким образом, Казахстан стал одной из немногих стран в мире, где электронная коммерция находится в привилегированном положении» - отметилв своем выступлении руководитель управления ДГД по ЗКО Тулепов Т.Н.

В ходе встречи с начинающими предпринимателями также были озвучены условия применения указанных льгот:

- для этого налогоплательщик, намеренный заниматься электронной торговлей товарами физическим лицам, обязан подать уведомление о начале деятельности в качестве субъекта электронной торговли товарами в ОГД по месту нахождения и в последующем ему необходимо производить расчет за товары должен безналичным способом; заключить договор в онлайн-режиме; иметь собственную службу доставки либо договор с лицом, осуществляющим перевозку, пересылку товара.

- при этом также необходимо, чтобы доходы от осуществления электронной торговли товарами составляли не менее 90% совокупного годового дохода юридического лица либо дохода индивидуального предпринимателя, полученного совокупно за налоговый период.

В случае несоблюдения данных условий налогоплательщик не вправе будет применять указанные льготы.Действие данной нормы будет осуществляться до 1 января 2023 года.

В свою очередь, уральская молодежь проявила неподдельный интерес к озвученным преимуществам электронной торговли и выразила намерение осваивать азы интернет-торговли с дальнейшей возможностью применения налоговых льгот.

ДГД по ЗКО