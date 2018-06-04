Талдыкорганцы отметили День государственных символов

Госсимволы страны призваны объединять всех казахстанцев.

В канун дня государственных символов во Дворце школьников Талдыкоргана прошло мероприятие, где местные общественные и культурные деятели, ветераны труда, представители студенческой молодежи, партии «Нур Отан» встретились с автором одного из главных атрибутов-герба Жандарбеком Малибековым, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Алматинской области.

Государственные символы являются главной ценностью страны об этом в своем выступлении, отметил первый заместитель председателя областного филиала партии «Нур Отан» Галиаскар Сарыбаев.

- Госсимволы страны призваны объединять всех казахстанцев. Сегодня они узнаваемы во всем мире, являются проводниками успешной реализации идей государственного суверенитета и политической независимости, ярким выражением высокой гражданственной позиции. Флаг, Герб, Гимн являются нашим общим достоянием, вселяют в нас веру в будущее. Они – источники формирования казахстанского патриотизма, любви к Родине, глубокого уважения к ее истории, государственному языку, культуре и традициям. Мы должны свято чтить наши государственные символы и учить подрастающее поколение уважать историю своей страны, ее победы и гордится ими, - сказал Галиаскар Сарыбаев.

В свою очередь, заслуженный деятель Казахстана, кавалер ордена «Курмет» Жандарбек Малибеков , был очень рад встрече с жителями Алматинской области.

- Земля Жетысу издавна славится знаменитыми личностями, чьи имена золотыми буквами вписаны в летопись независимого Казахстана. В их числе несравненный поэт Мукагали Макатаев, талантливый композитор Мукан Толебаев и многие другие. Вместе с тем, напомню, что решение о принятии государственных символов в 1992 году было непростым делом. В ходе обсуждений, не оставалась без внимания ни одна деталь того или иного атрибута символики страны, - отметил Жандарбек Малибеков.

В завершение мероприятия высокий гость преподнес в подарок талдыкорганцам символический макет государственного Герба РК. Продолжилось все концертной программой.

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